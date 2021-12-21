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  4. Ece Sükan göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Ece Sükan göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

21.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve manken Ece Sükan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sükan, göğüs dekolteli gece stiliyle takipçilerinden tam puan aldı. Güzel mankenin iddialı paylaşımına beğeni yağdı.

Ece Sükan göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Kendine has stiliyle Instagram'ı kasıp kavuran manken ve oyuncu Ece Sükan, göğüs ve bel dekolteli kıyafetiyle büyük beğeni topladı. Sükan'ın paylaşımına, ''Dağ ceylanım'', ''Çok tarz kadın'' ve ''Yine çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

Eda Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Eda Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

1977 yılında Ankara'da doğan Ece Sükan, çocukluk yıllarında çeşitli çizgi filmlerde seslendirme yaptı.

Ece Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Bale eğitimi alan Sükan, ODTÜ'de Psikoloji bölümünü bitirdi.

Ece Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

1998 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla dikkatleri üzerine toplayan yıldız, bir dönem New York'ta modellik yaptı.

Ece Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Türkiye'ye döndüğünde bir radyoda çalışmaya başlayan Sükan, 2014 yılında Ümit Benan ile evlendi. Çift, 2017 yılında boşandı.

Ece Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Manken, oyuncu ve tasarımcı Ece Sükan, bir süre ekranlardan uzak bir hayat yaşadı. Ardından Timuçin Esen ile birlikte rol aldığı Gülperi isimli diziyle ekranlara döndü.

Ece Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Ece Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Ece Sükan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı


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