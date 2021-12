Ece Sükan göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! Sosyetik güzele yorum yağdı

Kendine has stiliyle Instagram'ı kasıp kavuran manken ve oyuncu Ece Sükan, göğüs ve bel dekolteli kıyafetiyle büyük beğeni topladı. Sükan'ın paylaşımına, ''Dağ ceylanım'', ''Çok tarz kadın'' ve ''Yine çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapıldı.

1977 yılında Ankara'da doğan Ece Sükan, çocukluk yıllarında çeşitli çizgi filmlerde seslendirme yaptı.

Bale eğitimi alan Sükan, ODTÜ'de Psikoloji bölümünü bitirdi.

1998 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla dikkatleri üzerine toplayan yıldız, bir dönem New York'ta modellik yaptı.

Türkiye'ye döndüğünde bir radyoda çalışmaya başlayan Sükan, 2014 yılında Ümit Benan ile evlendi. Çift, 2017 yılında boşandı.

Manken, oyuncu ve tasarımcı Ece Sükan, bir süre ekranlardan uzak bir hayat yaşadı. Ardından Timuçin Esen ile birlikte rol aldığı Gülperi isimli diziyle ekranlara döndü.