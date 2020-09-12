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Ece Sükan ile Uğur Güven'in 'Köpek kimde kalacak?' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Manken Ece Sükan ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven, önceki gece Bebek'te görüntülendi. İkilinin eğlenceli başlayan gecesi tatsız bitti.

Ece Sükan ile Uğur Güven'in 'Köpek kimde kalacak?' tartışması

Ece Sükan ile Uğur Güven, Bebek'teki bir mekanda eğlendi. İkili gece sonunda ise tartıştı.

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İlerleyen saatlerde mekandan çıkış yapan çift, kapı önünde kendilerini bekleyen muhabirlerin olduğunu görünce iç kısımda bekledi.

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Araçlarının gelmesini bekleyen ikili, kısa süreli bir tartışma yaşadı. Bir köpekleri bulunan Ece Sükan ve Uğur Güven'in, ayrılık sonrası hayvanlarının kimde kalacağının tartışma konusu olduğu öğrenildi.

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Araçlarının gelmesi ile koşar adım otomobillerinin içine atlayan ikili, sorulara yanıt vermeden oradan ayrıldı.

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