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Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu!

06.10.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve stilist Ece Sükan, önceki akşam Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Alkolmetreyi üflememekte ısrar eden Sükan'ın ehliyetine el konuldu.

Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek'teki bir mekanda düzenlenen partiye katıldı. Aralarında Tuba Ünsal, Ece Sükan ve Yasemin Allen gibi oyuncuların da bulunduğu eğlence çıkışında, ünlüler gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Yasemin Allen, gazetecilerin kendisini görüntülediği sırada, arkadaşları muhabirlere müdahale etti. Ardından Allen, direk aracına bindi ve gözlerden uzaklaştı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Partiden sonra otomobiline binerek mekandan ayrılan Ece Sükan ise Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Alkollü olduğu görülen Sükan, gazetecileri fark edince alkolmetreyi üflemedi.

İlerleyen dakikalarda Ece Sükan, yakın bir arkadaşı aracılığıyla vale çağırdı ve sonra evinin yolunu tuttu.


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