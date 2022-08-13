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Ece Sükan leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Yorum yağdı

13.08.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Sükan, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü model ve oyuncu Sükan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz veren Sükan, o kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Sükan leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Yorum yağdı

Başarılı oyuncu ve stilist Ece Sükan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sükan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili paylaşımlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

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Leopar desenli bikinisi ile yolun ortasında poz veren Sükan, o kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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45 yaşındaki güzel oyuncu, çocuk yaştan itibaren piyano ve bale eğitimi almaya başladı. Ankara'da doğup büyüyen Ece Sükan, TRT ekranlarında yayınlanan Cumartesiden Cumartesiye programında sunuculuk yaptı. 1998 yılında katıldığı Best Model of Turkey'den 3. olarak ayrılan Ece Sükan, profesyonel olarak mankenlik yapmak için New York'a taşındı.

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Modelliğe başladığı yıllarda bir dergide moda editörlüğü yapan Ece Sükan, 2014 yılında Ümit Benan ile evlendi ancak çift, 2017 yılında boşandı.
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Aşk Yakar, Avrupa Yakası, Kızım Nerede gibi yapımlarda rol alan Ece Sükan, en son 2018 yılında Gülperi dizisinde kamera karşısına geçmişti.


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Ece Sükan
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