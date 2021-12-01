MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yazar Ece Ergönenç kabus anlarını 'Ece Üner ile Susma'da anlattı! "Seni ışığa kavuşturacağım beni hatırlayacaksın"

Yazar Ece Ergönenç kabus anlarını 'Ece Üner ile Susma'da anlattı! "Seni ışığa kavuşturacağım beni hatırlayacaksın"

01.12.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin; sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner'in yaptığı 'Ece Üner ile Susma'da ünlü yazar Ece Ergönenç katıldı. Saplantılı aşığı yüzünden altı yıldır korku içerisinde olan iki çocuk annesi ünlü yazar yaşadıklarını programda anlattı.

İki çocuk annesi ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine beş yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Saplantılı aşığı yüzünden 6 yıldır korku içerisinde yaşayan 2 çocuk annesi ünlü yazar Ece Ergönenç, Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan Ece Üner ile Susma programına katıldı.

"SENİ IŞIĞA KAVUŞTURACAĞIM! BENİ HATIRLAYACAKSIN"

Sürekli takip edildiğini ve sosyal medyadan rahatsız edildiğini söyleyen Ece Ergönenç, sapığının kendisini ölümle tehdit ettiğini anlattı. “Çocuklarımı kendi oğulları zannediyor” diyen ünlü yazar, H.Ş.'nin “Seni ışığa kavuşturacağım ve sen beni hatırlayacaksın” diyerek öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

AW479982_01

UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR AMA...

Korku dolu günler yaşadığını söyleyen Ece Ergönenç, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen H.Ş’nin kendisini hem sosyal medyadan hem de evinin yakınlarından fotoğraf atarak taciz ettiğini belirtti. Ayrıca H.Ş’nin kendisine ve çocuklarına zarar vereceğinden korkan Ergönenç yetkililerden canlı yayında yardım istedi.

Ece Üner, kendisinin de birtakım kişiler tarafından rahatsız edildiğini, şikayetçi olduğunu ve davasının takipçisi olduğunu söyledi. Üner, “Bu işi sosyo-ekonomik olarak kategorize edemeyiz. Aydın, yazar bir kadın dahi böyle bir şeye maruz kalmış. Yaşadığın durumun aynısını ben de yaşıyorum mesela. Bunlar bulaşıcı ve bu kişiler birbirini örnek alıyor. Bulaşıcılık, taklitle başlıyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron açıklaması

Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

Meral Akşener, asgari ücret önerisini açıkladı

Meral Akşener, asgari ücret önerisini açıkladı

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.