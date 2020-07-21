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  4. Ece Üner'in Pınar Gültekin tepkisi sosyal medyayı salladı: Cehennemdeyiz artık duyun bizi

Ece Üner'in Pınar Gültekin tepkisi sosyal medyayı salladı: Cehennemdeyiz artık duyun bizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 21:25 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği ortaya çıkarken Ece Üner kadın cinayetlerine tepkisini Show Ana Haber bülteninde yaptığı konuşma ile gösterdi. Üner'in tepkisi sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı.

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiğinin ortaya çıkmasının ardından Ana Haber Bülteni'nde yaptığı konuşma ile yaşananlara tepki gösterdi.

Ece Üner, "Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennem acı çektiğin değil acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir derler. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi" ifadelerini kullandı.

Ece Üner'in konuşması şöyle oldu:

Doğarken ağladı insan diyor ya bugün benim doğum günüm. Sevinemiyorum. Aksine acı çekiyorum. Çünkü biz kadınlar Türkiye'nin tüm kadınları birbirimize görünmez sicimlerle bağlıyız.

Hangi partiden olduğumuz, hangi takımı tuttuğumuz, hangi aileye doğduğumuz hiç fark etmez. Birimiz zulme uğradığında diğeri de çaresizlik hissediyor çünkü insan ancak başka insan aracılığıyla insan oluyor.

Onun için biz birbirimize görünmez seçimlerle bağlıyız. Birimizin acısı hepimizin ortak acısına denk düşüyor ve birimiz öldürüldüğünde diğerimizin de tam olarak aynı gerekçelerle öldürülebileceği anlamına geliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kendine yer yapmaya çalışma
helal Ece hanim
Anladim.. Mesela bu aciyi ne bileyim sen sakrak kipkirmizi elbiseyi degistirip siyah bir elbise giyerek, ornegin 10 saniyelik bir yayin durdurarak filan gosterseydiniz.. Kadin cinayeri denen birsey olmadigini; insan cinayeti oldugunu anladiginiz gun bence sorunu cozeceksiniz.. Ayrica Turkiye’deki kadini koruna kanunlari; kanun olarak uygulama ve yaptirim olarak degil; madde ve hukum olarak bildiginiz fasizan! Yani anlayacaginiz konu kadinin haklariyla alakali degil; insan haklariyla alakali.. eminim infial yaratacagim ama tum gelismis ulkelerde bu boyle; kadin erkek hakki yok insan hakki var
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