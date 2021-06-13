Ece Uslu'nun aşk kaçamağı! Soluğu Maldivler'de aldı

'Elveda Derken', 'Zerda' ve 'Dayan Yüreğim' gibi projelerde rol alan oyuncu Ece Uslu, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte soluğu Maldivler'de aldı. 46 yaşındaki Uslu'ya tatilde iş insanı Alp Tuğhan da eşlik etti.

İkilinin sürpriz aşkı, çiftin tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşması ile ortaya çıktı.

Tuğhan, ünlü oyuncu ile birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan yayınladı. İkiliye takipçilerinden "Mutluluklar" mesajları yağdı.

Öte yandan Ece Uslu, 238 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.



