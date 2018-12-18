Ece Vahapoğlu'ndan kötü haber! Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, bebeğini kaybetti.

Ece Vahapoğlu, Boyner Holding Buluşum CEO'su Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikâh masasına oturmuştu.

Geçen hafta hamile olduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu'ndan kötü haber geldi. Bebeğini kaybeden Ece Vahapoğlu, kötü haberi de Instagram sayfasında şu sözlerle paylaştı:

"Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası. Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor... Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız. Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle.”

