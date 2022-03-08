Ecem uzun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ecem Uzun kiminle evleniyor?

Jet Sosyete dizisinde hayat verdiği "Alara" rolü ile ününe ün katan Ecem Uzun 53. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülünün yanı sıra 2017'de 36. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ve 2014'te Afife Tiyatro Ödülleri'nden Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı ödülünü aldı. Oyunculuk hayatı boyunca birden fazla projede yer alan Ecem Uzun'un hayatı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

ECEM UZUN KİMDİR?

17 Haziran 1992, Sarıyer, İstanbul doğumlu Ecem Uzun 29 yaşındadır. Uzun, . Kadir Has Üniversitesinde Tiyatro eğitimi aldı. Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim gibi dizilerde rol aldı. Popüler dizilerde rol alan Uzun, ekranların aranan oyuncularından biri haline geldi.

Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde oynadı. 2016'da Reha Erdem'in Koca Dünya isimli filminde ve Yeşim Ustaoğlu'nun Tereddüt isimli filminde rol aldı. Tereddüt filminde canlandırdığı rolü ile 53. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 36. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nden 2016 ve 2017'de 3 ödül aldı. Ecem Uzun 2004 yılından beri tiyatro ile ilgileniyor.

Ecem Uzun'un nişanlısı Deniz Şeremetli hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

ECEM UZUN TİYATRO OYUNLARI