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Ed Sheeran: 7 yıldır telefon kullanmıyorum

31.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, 2015'ten bu yana cep telefonu kullanmadığını ve bunun zihinsel sağlığına iyi geldiğini söyledi.

Ed Sheeran: 7 yıldır telefon kullanmıyorum

Ed Sheeran ,Hodinkee Radio'nun YouTube kanalında yayımlanan The Collector's Edition adlı programda Ben Clymer'ın sorularını yanıtladı. Röportajda Clymer, Sheeran'ın hâlâ telefon taşımadığından bahsederek, "Böyle bir dönemde telefonsuz yaşayabilmeniz dikkat çekici" dedi. Bunun üzerine müzisyen, "Telefon taşımıyorum. 2015'ten beri telefonum yok" ifadelerini kullandı.

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Independet Türkçe'nin haberine göre; 30 yaşındake müzisyen, "Telefondan gerçekten ama gerçekten çok bunalmıştım" dedi.

Çok fazla telefona odaklanmanın kendisini zihnen yorduğunu dile getiren Sheeran "Diğerleriyle temasımı çok kesmedim, sadece bu teması sınırladım. Birkaç günde bir oturup dizüstü bilgisayarımı açıp bir seferde 10 e-posta yanıtlıyorum. E-postaları gönderiyorum ve bilgisayarımı kapatıyorum. Sonra hayata geri dönüyorum ve bunalmış hissetmiyorum" dedi.

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Sheeran programda sevdiklerine daha fazla vakit ayırmaktan hoşlandığını ve zihinsel sağlığının o dönemki değişiklikle iyiye gittiğini belirtti.
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Ed Sheeran, 2015'te Instagram hesabında paylaştığı gönderide dünyaya bir ekrandan bakar hale geldiğini ve bu nedenle telefon kullanmaya ara vermek istediğini söylemişti.

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Ed Sheeran
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