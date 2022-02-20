Eda Ece'den Buğrahan Tuncer itirafı! "Ben sinirlenince..."

Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu ve ekran macerası kısa süren "Maske Kimsin Sen"in jürisi Eda Ece mekan çıkışı görüntülendi. Yarışmada jürilik yapan Eda Ece, "Gerçekten çok severek yaptığım bir işti, çok erken bitti. Yasak Elma dizisine göre orada bambaşka bir Ece olduğumu gösterdim” dedi.

Uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, özel hayatı hakkında da konuştu.

Güzel oyuncu, “Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan’ı takip etmeyi bırakıyorum. Sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum.” dedi. (SnobMagazin)

