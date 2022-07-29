Eda Ece'den evlilik açıklaması! "Ne zaman gaza gelirsek o ara..."

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yaptığı Bodrum tatili sonrası soluğu İstanbul'da alan oyuncu Eda Ece, Etiler'de görüntülendi.

"BENİM NİYE HAVALI BİR FOTOĞRAFIM OLMASIN?"

Tatil fotoğraflarını ti'ye alarak, sosyal medyadan, "Gazetelerdeki antiloba inanmayın!" açıklamasında bulunan Ece, "Beni dağlardan niye çekiyorsunuz kardeşim? Ağabey, 'Çekiyoruz' deyin, ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?" diyerek, gülümsedi.

"ANNEM GİBİ SÜREKLİ EVLİLİK SORUYORSUNUZ"

Gazetecilerin "evlilik" soruları karşısında esprili bir açıklamada bulunan Eda Ece, "Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz." şeklinde konuştu.

"NE ARA GAZA GELİRSEK O ARA EVLENİRİZ"

Ece, "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun, ben de..." dedi.



