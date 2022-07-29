Eda Ece'den evlilik açıklaması! "Ne zaman gaza gelirsek o ara..."

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yaptığı Bodrum tatili sonrası soluğu İstanbul'da alan oyuncu Eda Ece, Etiler'de görüntülendi.
Tatil fotoğraflarını ti'ye alarak, sosyal medyadan, "Gazetelerdeki antiloba inanmayın!" açıklamasında bulunan Ece, "Beni dağlardan niye çekiyorsunuz kardeşim? Ağabey, 'Çekiyoruz' deyin, ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?" diyerek, gülümsedi.
Gazetecilerin "evlilik" soruları karşısında esprili bir açıklamada bulunan Eda Ece, "Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz." şeklinde konuştu.
Ece, "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun, ben de..." dedi.
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