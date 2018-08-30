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Eda Ece'den Talat Bulut açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 23:33 | Son Güncelleme

Talat Bulut’la ilgili taciz suçlaması nedeniyle yeni sezon çekimleri birkaç kez ertelenen “Yasak Elma” ekibi sonunda kamera karşısına geçti. Suçlamayla ilgili hakkında takipsizlik kararı çıkan Bulut, sahnesi olmadığı için çekime katılmadı. Eda Ece, konuyla ilgili “Biz medenice çalışmaya devam edeceğiz. Benim ilk günkü düşüncem aynı” dedi

Eda Ece'den Talat Bulut açıklaması

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Talat Bulut’la ilgili taciz suçlaması nedeniyle yeni sezon çekimleri birkaç kez ertelenen “Yasak Elma” ekibi sonunda kamera karşısına geçti.

Yeni sezonun ilk seti önceki gün Cihangir’de kuruldu. Suçlamayla ilgili hakkında takipsizlik kararı çıkan Bulut, sahnesi olmadığı için çekime katılmadı.Daha önce Bulut’la ilgili sert açıklamalarda bulunan Eda Ece, çekim arasında habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Ece, “Biz medenice çalışmaya devam edeceğiz. Benim ilk günkü düşüncem aynı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Talat Bulut yasak elma

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