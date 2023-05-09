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Eda Ece düğünü kendi mi yapmak istedi? İddialara sitem etti... "Aklım fikrim ülkemde..."

09.05.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde aile arasında nişan yapan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti hakkındaki iddialar gündemdeydi. Eda Ece'nin düğün masraflarını kendisinin karşılamak istediği iddiası sonrası oyuncu açıklama yaparak "Biz her şeyi beraber yapıyoruz" dedi. İddiaları yalanlayan ve bu tarz haberlerden rahatsızlığını dile getiren Ece "Bu kadar önemli bir haftada gereksiz bir haberle gündem olmak istemezdim" dedi.

Eda Ece düğünü kendi mi yapmak istedi? İddialara sitem etti... "Aklım fikrim ülkemde..."

5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da evlenecek olan Eda Ece hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre Eda Ece düğün masraflarını kendisinin karşılamak istedi. Buna bozulan damat Buğrahan Tuncer ise iddiaya göre Ece'ye düğün hediyesi olarak, Bodrum'dan 30 milyon liraya villa aldı.

Ekran Alıntısı

Eda Ece bu iddialar karşısında şoke oldu. "Biz her şeyimizi gayet güzel beraber gerçekleştiriyoruz" diyen Eda Ece uzun uzun açıklama yaparak bu tarz haberlerden uzak durmak istediklerini söyledi.

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"BEN KİMSEYİ YARGILAMAM"

Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu "Bu kadar önemli bir haftada gereksiz bir haberle gündemde olmak istemezdim" dedi ve şunları yazdı:

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"Aklım fikrim ülkemde şu anda. Kendimde bile değil. Umarım herkes benim kadar insandır. Ben kimseyi yargılamam, kimseye çirkin demem, kimseyi hor görmem, kimseyi ezmem her yaştan her durumdan çalıştığım arkadaşlık ettiğim insan vardır. Allah herkese bendeki vicdandan versin."

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