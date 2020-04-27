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Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer barıştı mı? Yeniden takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 09:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, aralarındaki buzları eritti. İkili, birbirlerini tekrar takip etmeye başladı.

Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer barıştı mı? Yeniden takip

Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer, bir süredir aşk yaşıyor.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, önceki gün sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. İkilinin bu hareketi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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BUZLAR ERİDİ

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çift, kısa bir süre sonra sosyal medyada tekrar birbirlerini takip etmeye başladı. İkilinin bu hamlesi "Buzları erittiler" şeklinde yorumlandı.

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Ancak Ece takibe alırken aynı zamanda sevgilisiyle kalan son pozu da sildi. O pozda Ece sevgilisinin doğum gününü kutluyordu.

Instagram'da 2.8 milyon takipçisi bulunan Ece, geçtiğimiz günlerde kendisine dijital detoks uygulayacağını açıklamıştı. Görüşmek üzere!" sözleriyle bu haberi duyuran Eda Ece'nin paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak oyuncunun bu kararı kısa sürmüştü.

Ece'nin bu git gelli halleri takipçilerine "karantina yaramadı" yorumlarına sebep oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece, Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, Buğrahan Tuncer,

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