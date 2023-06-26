Eda Ece'nin düğününe damga vurmuştu! Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar inanmadı

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği bu gecede şıklık yarışı yaşandı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile düğüne katılan Hande Erçel tarzıyla büyük beğeni topladı.

Eda Ece'nin düğününde derin bacak ve göğüs dekoltesi olan iddialı bir kıyafet tercih eden Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı. Çanta ve ayakkabısının fiyatını duyanlar inanamadı.

Erçel'in ünlü bir markaya ait olan çantasının fiyatı 174 bin 520 TL'yken yine ünlü bir markaya ait ayakkabılarının fiyatı ise 21 bin 385 TL olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu düğünden karelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Hakan Sabancı'yı kadraj dışı bırakarak düğünden fotoğraflar yayınlayan Erçel'in bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hakan Sabancı'nın elinin ve vücudunun bir kısmının göründüğü fakat yüzünün görünmediği fotoğraflara anlam verilmedi.



