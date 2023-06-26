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Eda Ece'nin düğününe damga vurmuştu! Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar inanmadı

26.06.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Eda Ece, 21 Haziran'da uzun zamandır birliktelik yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi. Şıklık yarışının yaşandığı bu özel geceye ünlü oyuncu Hande Erçel iddialı tarzıyla damga vurmuştu. Erçel'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı.

Eda Ece'nin düğününe damga vurmuştu! Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı! Duyanlar inanmadı

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği bu gecede şıklık yarışı yaşandı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile düğüne katılan Hande Erçel tarzıyla büyük beğeni topladı.

Eda Ece'nin düğününde derin bacak ve göğüs dekoltesi olan iddialı bir kıyafet tercih eden Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı. Çanta ve ayakkabısının fiyatını duyanlar inanamadı.

Hande Erçel 1

Erçel'in ünlü bir markaya ait olan çantasının fiyatı 174 bin 520 TL'yken yine ünlü bir markaya ait ayakkabılarının fiyatı ise 21 bin 385 TL olduğu ortaya çıktı.

Hande Erçel 2

FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu düğünden karelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Hakan Sabancı'yı kadraj dışı bırakarak düğünden fotoğraflar yayınlayan Erçel'in bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Erçel 3

Hakan Sabancı'nın elinin ve vücudunun bir kısmının göründüğü fakat yüzünün görünmediği fotoğraflara anlam verilmedi.

Hande Erçel 4

Hande Erçel 5

Hande Erçel 6

Hande Erçel 7

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