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  4. Eda Ece'nin karantina günleri! 'Çağrıldığım yemek programları...'

Eda Ece'nin karantina günleri! 'Çağrıldığım yemek programları...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 10:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Eda Ece, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evde karantinaya aldı. Bu süreçte ne yaptığını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ece, bu kez "Bütün Türk mutfağı yemeklerini yaptım, şimdi dünyanın başka mutfaklarına geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Eda Ece'nin karantina günleri! 'Çağrıldığım yemek programları...'

Instagram'ı aktif kullanan oyuncu Eda Ece, salgın nedeniyle gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor. Yasak Elma dizisine mecburi ara verilince Ece kendini eve kapattı.

Bu süreçte gün içinde neler yaptıklarını yayınlayan Ece, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"Yemek programları bekleyin beni" diyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Türk mutfağı yemeklerini yaptım, şimdi dünyanın başka mutfaklarına geçiyorum. Karantina çıkışı artık mutfağı bilen bir kimseyim. Çağrıldığım ama gidemediğim yemek programları vardı, bekleyin beni."


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