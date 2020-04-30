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Eda Ece'nin yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu Eda Ece, yanında çalışan yardımcısının epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bakanlıktan Ece'ye anında cevap geldi.

Eda Ece'nin yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yasak Elma oyuncusu Eda Ece karantinayı evde geçiriyor. Ece evinde kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için yardım istedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan ise yanıt gecikmedi.

Eda Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurtdışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" paylaşımıyla dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaparken şu sözlerle teşekkür etti: "Hızlı cevabınız için sağlıklı çözüm yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu saglık bakanlıgı birde garibanlara ulaşabilse yaşlılara sözde aile hekimi arayıp saglık durumunu soracaktı ne arayan var ne soran AMERİKAYAMI DÖNDÜK NE PARASI OLANA CEVAP VAR OLMAYANA YOK
Bu ne ya Devlete ulaşmak için bir ünlü vasıtası ile twiterdan mı talepde bulunacagız. Devlet kapısı denilen kapılara ne oldu
reklam yapmasan olmaz demi
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