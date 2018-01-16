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Eda Pera Küçük: Beni bu hale oyuncu sevgilim getirdi

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 10:50 | Son Güncelleme 8 saat önce

Oyuncu sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden sunucu Eda Pera Küçük, twitter'dan yardım istedi.

Eda Pera Küçük: Beni bu hale oyuncu sevgilim getirdi

Sunucu Eda Pera Küçük, ağustos ayında 3 yıllık oyuncu sevgilisi Tolga Pancaroğlu'ndan şiddet gördüğünü iddia ederek, savcılıktan koruma kararı çıkarmıştı.

Küçük, o dönem yaşadıklarını “Tolga, ilişkimizin birinci yılından sonra beni dövmeye başladı. Ayrıldım ama üç hafta sonra tekrar barıştık. Ancak şiddet uygulamaya devam etti. ‘Ben oyuncuyum, benim dediğim olacak. Sen evde oturacaksın, çalışmayacaksın’ diyordu. Gizlice çektiği videolarımla tehdit ettiği için ondan ayrılamıyordum” sözleriyle anlatmıştı.

Koruma kararını sosyal paylaşım sitesi üzerinden ihlal eden Tolga Pancaroğlu geçen yıl 3 gün zorlama hapis yattı.

Tolga Pancaroğlu ile Eda Pera Küçük

"9 AYDIR TEHDİT ALIYORUM"

Geçen zaman içerisinde eski sevgililer arasında sular durulmadı.

Eda Pera Küçük, dün akşam sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Haluk Levent'ten yardım istedi.

Vücudundaki darp izlerinin fotoğrafını sayfasında paylaşan Küçük altına şu notu düştü:

"Yalvarıyorum artık n’olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum.Yardım edin!"

'KADINA ŞİDDET UYGULAYANIN...'

Eda Pera Küçük'ün yardım çağrısının ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabında "Kadına şiddet uygulayanın sağcısı, solcusu, dincisi, ateisti olmaz... Kişilik bozukluğu her yerde gizlenebilir, üreyebilir, yeşerebilir..." mesajını paylaştı.

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örgütlenerek sosyal sorumluluk etkinliklerine imza atıyor...

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Anahtar Kelimeler:
Eda Pera Küçük Tolga Pancaroğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
twitterden yardımmı istenir.. tam komedi.. millet boş işlerle uğraşma uzmanı olmuş..155 i arasana...
retweet takipci sayısı arttıkça artar
aşkım kıyamam ya :(
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