MAGAZİN

Eda Taşpınar'dan gövde gösterisi! 'Hadi oyun oynayalım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

Yaz aylarında verdiği şezlong pozlarıyla özellikle magazin dünyasının önemli figürlerinden biri olan Eda Taşpınar zaman zaman yaptığı paylaşımlarla fiziğine ne kadar güvendiğini gözler önüne seriyor.

Eda Taşpınar'dan gövde gösterisi! 'Hadi oyun oynayalım'

Vücudunun bronzluğunu yıl boyunca muhafaza eden ve sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarıyla öne çıkan Eda Taşpınar, yaptığı son paylaşımla yine kendisinden söz ettirdi. Siyah çorapları ve üzerindeki siyah bir bodyle sandalyede otururken görülen Taşpınar, bu kareyi ‘Hadi oyun oynayalım’ notuyla paylaştı.

eda-taspinar-ic

İngilizce paylaşımlar yapmaktan hoşlanan Eda Taşpınar’ın verdiği mesajın kime gittiği belli olmasa da fiziğine yapılan yorumlar ve beğeniler son derece fazla oldu.


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eda taşpınar instagram

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