Eda Taşpınar'dan gövde gösterisi! 'Hadi oyun oynayalım'

Vücudunun bronzluğunu yıl boyunca muhafaza eden ve sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarıyla öne çıkan Eda Taşpınar, yaptığı son paylaşımla yine kendisinden söz ettirdi. Siyah çorapları ve üzerindeki siyah bir bodyle sandalyede otururken görülen Taşpınar, bu kareyi ‘Hadi oyun oynayalım’ notuyla paylaştı.

İngilizce paylaşımlar yapmaktan hoşlanan Eda Taşpınar’ın verdiği mesajın kime gittiği belli olmasa da fiziğine yapılan yorumlar ve beğeniler son derece fazla oldu.



