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Eda Taşpınar'dan ilginç poz! Kalçasını paylaşıp...

01.07.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Instagram hesabından düzenli olarak çıktığı tatilleri ve güneşlenirken pozlarını paylaşan güzel isim, son olarak yakın çekim kalçasını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Eda Taşpınar'dan ilginç poz! Kalçasını paylaşıp...

Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Eda Taşpınar son paylaşımı ile yine şaşırttı. Sık sık tatil yapan cemiyetin gözde ismi Eda Taşpınar sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımları ile sık sık gündem oluyor.

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Düzgün fiziği, lüks tatilleri ve cesur paylaşımları ile gündemden düşmeyen Eda Taşpınar son paylaşımı, görenleri şaşkına çevirdi. Bu sefer yere çömelmiş halde kalçasının fotoğrafını paylaşan Taşpınar, paylaşımına 'Egg-stravagent' notunu düştü.

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Paylaşımını yoruma kapatan Taşpınar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Eda Taşpınar
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