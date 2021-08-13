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Eda Taşpınar’dan olay poz! Bikini üstünü çıkardı

13.08.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Mikonos’u mesken tutan Eda Taşpınar, deniz kenarındaki kayalıkların üzerinden bikini üstünü çıkararak poz verdi.

Eda Taşpınar’dan olay poz! Bikini üstünü çıkardı

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Eda Taşpınar, sosyal medyadan paylaştığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ekstrem bronzluğuyla her zaman gündemde olan sosyetik güzel, boş vakitlerini deniz kenarında geçiriyor.

EDA TAŞPINAR’DAN ÜSTSÜZ POZ

Geçtiğimiz yaz koronavirüs salgını nedeniyle evinin çatısında güneşlenen sosyetik güzel Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Eda Taşpınar, şu sıralar Mikonos’ta tail yapıyor.

eda taşpınar

Eda Taşpınar üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tanga bikini altıyla cesur poz veren ünlü isim hayranlarını şoke etti.

Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şovEda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov


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Eda Taşpınar Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
olimposun çocukları işte nolcak :))
ve kaya dile gelir "kolunu indir kolunuuuu"

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