Eda Taşpınar’dan olay poz! Bikini üstünü çıkardı

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Eda Taşpınar, sosyal medyadan paylaştığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ekstrem bronzluğuyla her zaman gündemde olan sosyetik güzel, boş vakitlerini deniz kenarında geçiriyor.

EDA TAŞPINAR’DAN ÜSTSÜZ POZ

Geçtiğimiz yaz koronavirüs salgını nedeniyle evinin çatısında güneşlenen sosyetik güzel Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Eda Taşpınar, şu sıralar Mikonos’ta tail yapıyor.

Eda Taşpınar üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tanga bikini altıyla cesur poz veren ünlü isim hayranlarını şoke etti.



