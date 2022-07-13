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Eda Taşpınar'dan olay yaratan poz! Sevgilisiyle cesur pozuna beğeni yağdı...

13.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla Instagram'ı adeta yakmaya devam ediyor. Her pozuyla ayrı bir olay yaratan sosyetik güzel, ten rengi ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak sevgilisiyle olay bir paylaşıma imza atan Taşpınar'ın pozlarına beğeni yağdı.

Eda Taşpınar'dan olay yaratan poz! Sevgilisiyle cesur pozuna beğeni yağdı...

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil paylaşımlarını sürdürmeye devam ederken, cesur pozlarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sevgilisiyle ilişkisine dolu dizgin devam eden güzel isim, son olarak olay bir poza imza attı. Göğüslerini sevgilisinin suratına dayayarak poz veren Taşpınar'ın pozuna beğeni yağdı.

GÖĞÜSLERİNİ SEVGİLİSİNİN SURATINA DAYAYIP POZ VERDİ

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatilini Mykonos'ta devam ederken paylaşımlarıyla da takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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Her fırsatta bikinili ve cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Taşpınar, son olarak göğüslerini sevgilisinin suratına dayayarak poz verdi.

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Taşpınar'ın bu pozu sonrası beğeni butonu çöktü.

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Ünlü isim çıktığı tatilden cesur pozlarını Instagram'da sergilemeye devam ediyor. İşte o pozlardan bazıları;

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Eda Taşpınar Instagram dekolte göğüs dekolte
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