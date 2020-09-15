Eda Taşpınar'dan şiddet açıklaması! 'Sadece gülüyorum'

Bir süredir birlikte olan Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan hakkında geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atıldı. Çağrı Atakan’ın, Eda Taşpınar’a şiddet uyguladığı ve ikilinin bu sebepten dolayı ayrıldıkları konuşuluyordu…

Ü

nlü çift iddialar hakkında ilk kez UçanKuş TV’e konuştu! Eda Taşpınar, “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma… Öyle bir şey olabilir mi? Biz masal okur gibi çıkan haberleri okuyoruz…” dedi.

Çağrı Atakan ise iddialar hakkında, “Yazık yani. Üzücü… Bizim ailelerimiz var yanlış anlayıp onlar da üzülebilir. Benim kanser hastası annem var. Kadın görse üzülecek, bu hastalığın en baş düşmanı da üzüntü… Ama yapacak bir şey yok… Telefon açıp söylüyoruz haberlerin asılsız olduğunu” diyerek noktayı koydu.

