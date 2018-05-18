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Eda Taşpınar'ın 36 yaşındaki üvey annesi vefat etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

Eda Taşpınar'ın 36 yaşındaki üvey annesi Hayal Taşpınar kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Eda Taşpınar'ın 36 yaşındaki üvey annesi vefat etti

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar'ın üvey annesi Hayal Taşpınar 16 Mayıs Çarşamba akşamı vefat etti.

Eda Taşpınar’ın babası, Moda Deniz Kulübü’nün başkanı 64 yaşındaki Teoman Taşpınar kendisinden 28 yaş küçük Hayal Beyazıt ile Haziran 2008’de evlenmişti.

Kamuoyu, 36 yaşındaki Hayal Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini bugün gazetelerde yayınlanan vefat ilanlarından öğrendi.

Vefat sebebinin kanser olduğu iddia edilen merhume 16 Mayıs'ta hakkın rahmetine kavuştu. Hayal Taşpınar'ın cenazesi 19 Mayıs 2018 (yarın) Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.


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eda taşpınar Hayal Taşpınar

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