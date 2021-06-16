Eda Taşpınar'ın Bozcaada tatili! Bikinili pozlarıyla dikkat çekti

Cesur pozlarıyla dikkat çeken sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
New York tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Taşpınar ilk olarak İğneada'da tatil yapmıştı.
Henüz güney ve Ege sahillerine gitmeyen Eda Taşpınar, İğneada'dan sonra rotayı Bozcaada'ya çevirdi.
Sosyetik güzel, Bozcaada sahillerinde çekilen bikinili pozlarını ise Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.
Sosyetik güzel geçtiğimiz günlerde paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı sallamıştı.
Deri koltuk üzerinde poz veren sosyetik isim paylaşımına ise, "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notunu düşmüştü.
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