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Eda Taşpınar'ın Bozcaada tatili! Bikinili pozlarıyla dikkat çekti

16.06.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en bronz tenli kadınlarından olan Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Eda Taşpınar'ın Bozcaada tatili! Bikinili pozlarıyla dikkat çekti

Cesur pozlarıyla dikkat çeken sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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New York tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Taşpınar ilk olarak İğneada'da tatil yapmıştı.

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Henüz güney ve Ege sahillerine gitmeyen Eda Taşpınar, İğneada'dan sonra rotayı Bozcaada'ya çevirdi.

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Sosyetik güzel, Bozcaada sahillerinde çekilen bikinili pozlarını ise Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

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ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Sosyetik güzel geçtiğimiz günlerde paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı sallamıştı.

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Deri koltuk üzerinde poz veren sosyetik isim paylaşımına ise, "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notunu düşmüştü.

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Paylaşımına beğeni yağdı!Paylaşımına beğeni yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar
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