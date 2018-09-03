MAGAZİN

Eda Taşpınar'ın duş pozu olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 19:56 | Son Güncelleme

Eda Taşpınar da plajda duş alma pozunu paylaştı. Taşpınar'ın pozuna ise hayranları kayıtsız kalmayarak beğeni yağdırdı.

Eda Taşpınar'ın duş pozu olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan manken Eda Taşpınar da plajda duş alma akımına katıldı. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Naz'ın çok konuşulan plaj duşundan sonra manken Eda taşpınar da duş alma görüntüsünü instagram hesabından paylaştı.

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SİYAH MAYOSU VE DUŞ ALMA POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ
Cesur pozlarıyla yürek hoplatan Eda Taşpınar bu kez de duş alma pozunu takipçileriyle paylaştı. Fit vücuduyla hayranlık uyandıran model, siyah mayosu ve duş alma görüntüsüyle hayranlarından beğeni aldı.

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