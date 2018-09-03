Eda Taşpınar'ın duş pozu olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan manken Eda Taşpınar da plajda duş alma akımına katıldı. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Naz'ın çok konuşulan plaj duşundan sonra manken Eda taşpınar da duş alma görüntüsünü instagram hesabından paylaştı.

SİYAH MAYOSU VE DUŞ ALMA POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Cesur pozlarıyla yürek hoplatan Eda Taşpınar bu kez de duş alma pozunu takipçileriyle paylaştı. Fit vücuduyla hayranlık uyandıran model, siyah mayosu ve duş alma görüntüsüyle hayranlarından beğeni aldı.





