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Eda Taşpınar'ın keyfi yerinde! Pozlarına beğeni yağdı

14.03.2021 08:57 | Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar'ın keyfi yerinde! Pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu Çağrı Atakan'la yaz aylarında yaşadığı aşkla konuşulan sosyetik güzel Eda Taşpınar, Meksika'nın Tulum şehrindeki tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Survivor Çağrı Atakan'la ilişkisi sona erdikten bir süre sonra Meksika'ya giden Eda Taşpınar, yaklaşık 1.5 aydır denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Sosyal medya hesaplarından tatil fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmeyen 41 yaşındaki sosyetik güzel, kırmızı bikinili karesiyle kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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2020 yılının son günlerinde İğneada’da, yeni yılın ilk haftasında Şile’de kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda kabuğundan çıkmış, Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile bilinen sahil kenti Tulum’a gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar Çağrı Atakan
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