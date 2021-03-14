Eda Taşpınar'ın keyfi yerinde! Pozlarına beğeni yağdı

Survivor Çağrı Atakan'la ilişkisi sona erdikten bir süre sonra Meksika'ya giden Eda Taşpınar, yaklaşık 1.5 aydır denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Sosyal medya hesaplarından tatil fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmeyen 41 yaşındaki sosyetik güzel, kırmızı bikinili karesiyle kısa sürede binlerce beğeni aldı.
2020 yılının son günlerinde İğneada’da, yeni yılın ilk haftasında Şile’de kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda kabuğundan çıkmış, Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile bilinen sahil kenti Tulum’a gitmişti.
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