MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Taşpınar'ın Tulum pozları! Cesur paylaşımı olay oldu

Eda Taşpınar'ın Tulum pozları! Cesur paylaşımı olay oldu

14.04.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika Tulum'da tatil yapan sosyetik ikoncan Eda Taşpınar tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Instagram'ın sınırlamalarına rağmen cesur pozlarını paylaşmaya devam eden Eda Taşpınar yine sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Eda Taşpınar'ın Tulum pozları! Cesur paylaşımı olay oldu

Daha önce ‘Survivor 2021’ yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan ve ilişkisi kısa süren Eda Taşpınar pandemi yasaklarının hafiflemesiyle kendini yurt dışına atmıştı. Şimdilerde yeni aşkıyla Tulum'da olan Taşpınar iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Instagram’da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, daha önce çıplak pozunu paylaşarak gündeme geldi. Taşpınar şimdi de merdivenle indiği bir kuyuya benzer alanda deniz keyfi yaparken pozlarını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Tanga bikinisiyle fit vücudunu sergileyen ünlü isim yine sınırları zorladı.

ylŞ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attıMotor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı
Cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"Cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

Şaşırtan karar! Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

Şaşırtan karar! Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

Galatasaray skora itiraz etti! Maç tekrar mı edilecek?

Galatasaray skora itiraz etti! Maç tekrar mı edilecek?

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.