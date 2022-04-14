Eda Taşpınar'ın Tulum pozları! Cesur paylaşımı olay oldu

Daha önce ‘Survivor 2021’ yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan ve ilişkisi kısa süren Eda Taşpınar pandemi yasaklarının hafiflemesiyle kendini yurt dışına atmıştı. Şimdilerde yeni aşkıyla Tulum'da olan Taşpınar iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Instagram’da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, daha önce çıplak pozunu paylaşarak gündeme geldi. Taşpınar şimdi de merdivenle indiği bir kuyuya benzer alanda deniz keyfi yaparken pozlarını paylaştı.

Tanga bikinisiyle fit vücudunu sergileyen ünlü isim yine sınırları zorladı.



