Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı! Yere üstsüz yatıp deniz kenarında güneşlendi

Tatil paylaşımlarıyla konuşulan ve fit fiziği ile dikkatleri üzerine çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımında ten renginin koyuluğuyla yine dikkat çekmişti. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Taşpınar'dan bu defa şaşırtan bir paylaşım daha geldi.

EDA TAŞPINAR ÜSTSÜZ ŞEKİLDE GÜNEŞLENDİ!

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Taşpınar, çıktığı tatillerden bir çok farklı paylaşım yaparken, son olarak Mykonos'dan yaptığı bikinili paylaşımıyla konuşulmuştu.

"ONLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ UMURSAMA"

Taşpınar bu defa Mykonos sahilinde üstsüz şekilde güneşlendi. Yere yatarak güneşlendiği anlarda kameraya poz veren ünlü isim, yaptığı paylaşımına "Asla unutma. 1 numaralı kural: Onların ne düşündüğünü umursama." notunu ekledi.

TAKİPÇİLERDEN BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Sosyetik isim, paylaşımını yoruma kapalı olarak paylaştı. Ünlü isme, takipçilerinden ise binlerce beğeni geldi.

İşte Eda Taşpınar'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





