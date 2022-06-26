MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı! Yere üstsüz yatıp deniz kenarında güneşlendi

Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı! Yere üstsüz yatıp deniz kenarında güneşlendi

26.06.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyetik isim Eda Taşpınar, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı tatil paylaşımlarıyla kendisinden sıkça söz ettiren ismin fiziği ve bronzluğu yine dikkat çekmişti. Taşpınar, bu defa üstsüz şekilde çekildiği Mykonos pozuyla olay oldu.

Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı! Yere üstsüz yatıp deniz kenarında güneşlendi

Tatil paylaşımlarıyla konuşulan ve fit fiziği ile dikkatleri üzerine çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımında ten renginin koyuluğuyla yine dikkat çekmişti. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Taşpınar'dan bu defa şaşırtan bir paylaşım daha geldi.

EDA TAŞPINAR ÜSTSÜZ ŞEKİLDE GÜNEŞLENDİ!

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Taşpınar, çıktığı tatillerden bir çok farklı paylaşım yaparken, son olarak Mykonos'dan yaptığı bikinili paylaşımıyla konuşulmuştu.

edataspinar111

"ONLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ UMURSAMA"

Taşpınar bu defa Mykonos sahilinde üstsüz şekilde güneşlendi. Yere yatarak güneşlendiği anlarda kameraya poz veren ünlü isim, yaptığı paylaşımına "Asla unutma. 1 numaralı kural: Onların ne düşündüğünü umursama." notunu ekledi.

edataspinarilkkk

TAKİPÇİLERDEN BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Sosyetik isim, paylaşımını yoruma kapalı olarak paylaştı. Ünlü isme, takipçilerinden ise binlerce beğeni geldi.

edataspinar5555

İşte Eda Taşpınar'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

EDAKARA

edataspinar2222

edataspinar333

edataspinar4444

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız arkadaşı darbetmişti! Ünlü oyuncu konuştu...Kız arkadaşı darbetmişti! Ünlü oyuncu konuştu...
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "
O soru karşısında zorlandı! Ağlayarak konuştuO soru karşısında zorlandı! Ağlayarak konuştu
Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

Uğur Şahin'den korkutan açıklama! 'Yeni bir salgın kapıda'

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlar

Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlar

İlginizi Çekebilir

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.