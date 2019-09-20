Eda Taşpınar'ın yaza veda pozu!

Eda Taşpınar 2 yıl önce çıkardığı güneş yağı reklamını da Instagram'dan paylaştığı bir pozla yaptı. Sosyetik ikoncan, fotoğrafının altına “Bronzlaşmak benden sorulur. Bir sezon daha bitti” notunu düştü.

Bu arada 20 yıldır şezlong pozlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar “Güneş altında yatmaktan sıkılmıyor musunuz?” sorusuna cevap vermiş:

“Hayır çünkü boş durmuyorum. Sürekli kitap okuyorum. Not defterime tasarımlar çiziyorum. Telefonla iş bağlantılarımı yürütüyorum. Bu arada spor bile yapıyorum.”





