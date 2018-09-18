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Eda Taşpınar, Instagram'da içini döktü

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 23:56 | Son Güncelleme

Yaz ayları denilince akla gelen ilk isimlerden olan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun satırlarla yine takipçilerinin hayatlarına dokunacak mesajlar verdi.

Eda Taşpınar, Instagram'da içini döktü

Kendi adını taşıyan sağlık ve kozmetik ürünleriyle bir marka ve iş kadını olmayı başaran Eda Taşpınar, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim… Çoğu zaman hayata dair paylaştığı uzun satırlarla dikkatleri üzerine çeken Taşpınar yine benzer bir paylaşımda bulundu. İşte Eda Taşpınar’ın o satırları:

“Bu yıl da bir çok zor zamandan geçtim. Tabi ki burada, yaşadığım kolay olmayan, üzücü şeylerden çok fazla bahsetmemeye çalışıyorum. Sanırım bazı şeylerin gizli, kişisel ve özel kalması gerektiğini düşündüğümden… Hayatımda farklı olarak tek bir şey yapıyorum, benimle aynı acıyı yaşayan insanlardan ve hikayelerinden uzak durmaya çalışıyorum. Her yeni gün odak noktamı ne kadar da şanslı olduğuma ve bu oluşumların olumlu enerjisini etrafımdaki insanlarla paylaşıp, onları yükseltebileceğime ve yeri geldiğinde onlara ilham kaynağı olabileceğime doğru yönlendiriyorum. Şunu da belirtmem gerekir ki aslında yaşamış olduğumuz zorlu anların hepsi bizleri ruhen daha da yükseltecek derecedeki deneyimlerden ibarettir…

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Zorlu ve acılı yaşadıklarımızın bizlere kattıklarını görebilirsek şayet yaşatılanlara saygı duymayı ve kabullenmeyi öğrenmeye başlıyoruz. İnan bana acılarımızı bizlerin üzerinde paha biçilemez yaptırımları olan güçler olarak görmeliyiz. Söylenmek ve kendimize acımak yerine acının hayatın ve insanın oluşundaki değerini gözlemleyip ben bununla kendim için ne yapabilirim diye sorgulamaya başlamalıyız. Kendimi değiştirip yenilemek amacıyla bu acıyı alıp nasıl da bundan faydalanabilirim aslında soru bu… Ben genellikle kendi benliğimi sorularla zorlayanlardanım.

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Eda, kendinle ilgili gerçeği görmeye hazır mısın? Bunun sorumluluğunu almaya hazır mısın? Yücelmeye? Gelişmeye? Peki değişmeye? Eğer var edip güzelleştirmeyi istiyorsan öncelikle sahip olduğun her şey için şükredeceksin, çünkü aslında dünyayla bağlantın şükretmekle başlıyor kapılar sadece öyle açılabiliyor. Artık kontrol etmeyi istemiyorum bile. Sadece beni yolumda uyandıracak ve yüceltecek deneyimleri yaşamayı diliyorum. Teslim olmak beni korkutmuyor. Ayrıca müteşekkirim hayatta yaptığım tüm seçimlerim kalbimden geldi.”

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