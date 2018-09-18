Eda Taşpınar, Instagram'da içini döktü

Kendi adını taşıyan sağlık ve kozmetik ürünleriyle bir marka ve iş kadını olmayı başaran Eda Taşpınar, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim… Çoğu zaman hayata dair paylaştığı uzun satırlarla dikkatleri üzerine çeken Taşpınar yine benzer bir paylaşımda bulundu. İşte Eda Taşpınar’ın o satırları:

“Bu yıl da bir çok zor zamandan geçtim. Tabi ki burada, yaşadığım kolay olmayan, üzücü şeylerden çok fazla bahsetmemeye çalışıyorum. Sanırım bazı şeylerin gizli, kişisel ve özel kalması gerektiğini düşündüğümden… Hayatımda farklı olarak tek bir şey yapıyorum, benimle aynı acıyı yaşayan insanlardan ve hikayelerinden uzak durmaya çalışıyorum. Her yeni gün odak noktamı ne kadar da şanslı olduğuma ve bu oluşumların olumlu enerjisini etrafımdaki insanlarla paylaşıp, onları yükseltebileceğime ve yeri geldiğinde onlara ilham kaynağı olabileceğime doğru yönlendiriyorum. Şunu da belirtmem gerekir ki aslında yaşamış olduğumuz zorlu anların hepsi bizleri ruhen daha da yükseltecek derecedeki deneyimlerden ibarettir…