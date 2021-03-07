Eda Taşpınar köpek balıklarıyla yüzdü! 'Yaptığım en tehlikeli şey'

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yurt dışı planlarını askıya almıştı. Pandemi kurallarının gevşetilmesinin ardından Taşpınar, geçtiğimiz günlerde soluğu Meksika'da aldı.

Tulum'un ardından Cancun'a giden Taşpınar, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Doğayla iç içe vakit geçiren 40 yaşındaki sosyetik güzel, tatilinden kesitleri de sık sık Instagram hesabından yayınlıyor.

Taşpınar son olarak 25 metre derinliğe inerek köpek balıklarıyla yüzdüğü anları paylaştı. Ünlü isim, yayınladığı bu fotoğrafa, "Aşağıya inmeye başladığım anda kabulleniş başlar bende. Burası onların dünyası, onların kuralları geçerli.. Ne yapacaklarına onlar karar verirler, aslında ikili ilişkilerle hiç bir farkı yok. Çünkü karşınızdakinin hareketleri hiç bir zaman sizin kontrolünüzde değildir aslında. İnsanoğlu kontrolü sever, elinde olduğunu bilmek ister fakat hayat bize şu günlerde öğretti ki kontrol bir illüzyon. Yaşama güven, sana ihtiyacın olanı o zaten yollar. Aslında bu kadar basit. Kabullen. Korkutucu olmaları gerekirken o dünya o kadar sakinki aslında. Öğrenilecek çok şey var..." notunu düştü.