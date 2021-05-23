Eda Taşpınar tanga bikini altıyla poz verdi! Üstsüz güneşlendi

Geçtiğimiz yaz koronavirüs salgını nedeniyle evinin çatısında güneşlenen sosyetik güzel Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tatil sezonunu New York'ta açtı.

Eda Taşpınar üstsüz güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tanga bikini altıyla cesur poz veren ünlü isim hayranlarını şoke etti.

Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde Brookyln'den bir poz paylaşmış ve altına bir dönem sosyal medyada sıkça paylaşılan sözleri eklemişti: "Problemin ne biliyor musun? Çok akıllı olmak. Zihnin bir saniyede bir milyon mil hareket ediyor. Üzgünsün çünkü dünya seni başkaları gibi kandıramıyor. Çoğu insanla geçinemiyorsun çünkü onlar dünyaya senin gibi bakamıyor. Aptal olduğunu düşünüyorsun ama her şeyi bildiğini sanmayacak kadar akıllısın. Problemin çok akıllı olmak ama biliyor musun, bu hiç problem değil."



