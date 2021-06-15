Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) neden sezon finali yapıyor? EDHO'nun yeni sezonu ne zaman başlayacak?

6 sezondur ekran macerasına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizi bu bölümle sezon finaline olacak. ATV'de yayınlanan Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi neden sezon finali yapıyor sorusu merak ediliyor. Peki EDHO neden sezon finali yapıyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale sebep olmuştu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapmış olan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı. Doğan Baba araya girerek planına Hamdi'yi de katmıştı. Bu sayede İshak, Yaman, Hamdi ve Doğan'ın yaptığı planın ardından Şahin Ağa'yı kurtarmıştı.

Dizinin sezon finali sebebi net olarak bilinmese de, yapılan uzun çekimlerin ardından oyuncuların ve ekibin yorulup dinlenmek istediği düşünülüyor. Yapımcı Raci Şaşmaz diziye ne zaman veda edileceğini de yaptığı bir açıklamayla duyurmuştu. EDHO dizisinin yapımcısı, 300. bölüm ile sembolik bir final yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Sembolik final kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve dizinin 2025 senesine kadar devam etmesi hedeflenmekte.