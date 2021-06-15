Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) neden sezon finali yapıyor? EDHO'nun yeni sezonu ne zaman başlayacak?

6 sezondur ekran macerasına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 199. bölüm fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizi bu bölümle sezon finaline olacak. ATV'de yayınlanan Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi neden sezon finali yapıyor sorusu merak ediliyor. Peki EDHO neden sezon finali yapıyor?
Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale sebep olmuştu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapmış olan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı. Doğan Baba araya girerek planına Hamdi'yi de katmıştı. Bu sayede İshak, Yaman, Hamdi ve Doğan'ın yaptığı planın ardından Şahin Ağa'yı kurtarmıştı.
Dizinin sezon finali sebebi net olarak bilinmese de, yapılan uzun çekimlerin ardından oyuncuların ve ekibin yorulup dinlenmek istediği düşünülüyor. Yapımcı Raci Şaşmaz diziye ne zaman veda edileceğini de yaptığı bir açıklamayla duyurmuştu. EDHO dizisinin yapımcısı, 300. bölüm ile sembolik bir final yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Sembolik final kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve dizinin 2025 senesine kadar devam etmesi hedeflenmekte.
Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasında olan isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başladı. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya oldukça kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımlarıyla beraber Rıdvan'ı ve çocuklarını yakaladı.
Rıdvan'ın yaptığı son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırmış oldu. Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girdi. Sevdiklerini korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu konuda kendi canını da vermeye hazırdır.
Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük yardımcısı ve destekçisi yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, seneler önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya artık hazırdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum