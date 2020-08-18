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EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından Cansu Melis Karakuş, iş insanı Umur Saçkın ile yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Meltem'i Cansu Melis Karakuş, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti.Tatil pozlarıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan oyuncu, iş insanı Umur Saçkın ile aşk yaşamaya başladı.

Karakuş ile Saçkın, önceki gece bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi.

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İkiliyi dostlarının tanıştırdığı ve birbirlerine yakıştırdığı iddia edildi. Çiçeği burnunda çift, buluştukları gece çekilmiş kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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