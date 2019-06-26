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Edirne'de 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.06.2019 09:56 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, B.T. (15) adlı kız çocuğuna birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen halasının eşi E.G. (50), tutuklandı.

Edirne'de 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Keşan'da oturan B.T. adlı kız çocuğuna, iddiaya göre halasının kocası E.G., birçok kez cinsel istismarda bulundu. Daha önce eşinden boşanan H.A., kızının istismara uğradığını öğrenince, polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine B.T.'nin emniyette psikolog eşliğinde ifadesi alındı. B.T. ifadesinde, halasının kocasının kendisini sürekli takip ettiğini ve birçok kez zorla cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

E.G. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kız cinsel istismar

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