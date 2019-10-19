Edirne'de 65 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu

Olay Keşan’ın Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde gerçekleşti.

Bir süre önce eşi köye giden Kadir Sezgin evde yalnız kalıyordu. Bir süre sonra eşi Saniye Sezgin köyden geri döndü, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Telefonlara da cevap vermeyen adamın durumdan şüphelenen eşi, komşulara haber verdi. Açık balkondan eve giren komşular, evde kokuyla karşılaştı ve ardından Sezgin’in cansız bedenini evin banyosunda buldular. Darp veya şiddet izine rastlanmayan Kadir Sezgin'in cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eşinin götürülmesinin ardından Sezgin'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

(İHA)

