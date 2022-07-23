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Edirne'de iki otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

23.07.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda yaralanan 6 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazanın olduğu yol da bir süre trafiğe kapatıldı.

Edirne'de iki otomobil çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B.U. idaresindeki otomobil belediyenin altyapı çalışması için açılan ve daha sonra yapılmasına rağmen kapatılmayan refüjden dönüş yapmak isterken karşı yönden seyir halinde olan V.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Kazada yaralanan sürücüler E.B.U. ve V.K. ile otomobillerde bulunan D.A.U, H.U, D.U ve M.U. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayı gören vatandaşlar ise yardıma koştuklarını ve 112 acil çağrı merkezine haber verdiklerini söyledi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol olay yerine çağrılan çekiciyle araçların yoldan kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne
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