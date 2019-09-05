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Edirne'de varillerden sızan sıvı ekipleri alarma geçirdi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 05.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyondan yola düşen varillerden sızan sıvı ekipleri alarma geçirdi. Özel kıyafet giyen ekipler, kimyasal inceleme yaptı ve numune aldı. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol, dökülen sıvının temizlenmesi ve varillerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Edirne'de varillerden sızan sıvı ekipleri alarma geçirdi!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Parpudar Bayırı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 39 SV 002 plakalı kamyondan, manevra sonucu, bin 600 litrelik plastik 3 varil yola düştü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Varillerin yola düşmesi sonucu içerisindeki sıvı yola aktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, UMKE ve Edirne AFAD ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yolu trafiğe kapatarak önlem alan ekipler, kamyon ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

AFAD ekipleri, özel kıyafet giyerek varillerde kimyasal inceleme yaptı ve numune aldı.

SIZAN SIVI FOSFORİK ASİT ÇIKTI

Kamyonla varillerin götürüldüğü fabrikayla iletişime geçen ekiplere, varillerin içerisinde yüzde 85 saflık oranına sahip gıda sektöründe kullanılan fosforik asit olduğu bilgisi verildi.

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TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin yola akan sıvıyı temizlemesi ve varilleri kaldırmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne varil kimyasal

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