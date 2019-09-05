Edirne'de varillerden sızan sıvı ekipleri alarma geçirdi!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Parpudar Bayırı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 39 SV 002 plakalı kamyondan, manevra sonucu, bin 600 litrelik plastik 3 varil yola düştü.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Varillerin yola düşmesi sonucu içerisindeki sıvı yola aktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, UMKE ve Edirne AFAD ekipleri sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Yolu trafiğe kapatarak önlem alan ekipler, kamyon ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
AFAD ekipleri, özel kıyafet giyerek varillerde kimyasal inceleme yaptı ve numune aldı.
SIZAN SIVI FOSFORİK ASİT ÇIKTI
Kamyonla varillerin götürüldüğü fabrikayla iletişime geçen ekiplere, varillerin içerisinde yüzde 85 saflık oranına sahip gıda sektöründe kullanılan fosforik asit olduğu bilgisi verildi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Ekiplerin yola akan sıvıyı temizlemesi ve varilleri kaldırmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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