Edirne’nin tescilli tatlılarına talep arttı! Türkiye’nin her yerinden sipariş yağdı

"Osmanlı'nın şifalı helvası" olarak bilinen, 41 çeşit baharat ve karaçalı balından yapılan deva-i misk helvasıyla, badem ve pancar şekerinden üretilen badem ezmesi ramazanda da sofraların ve çay servislerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, internet üzerinden bu lezzetlerin siparişlerini verirken, kentteki şekerlemeciler talep artışına cevap verebilmek için üretimlerini artırdı.

Şekerlemeci Arif Meriç, coğrafi işaret tescilli ürünlere büyük talebin olduğunu söyledi. Tarihten gelen lezzetleri Edirne'den tüm dünyaya sunduklarını anlatan Meriç, geleneksel usullerle üretim yaptıklarını vurguladı. Meriç, tescilli lezzetlerin oruç tutanlara enerji ve sağlık verdiğini ifade etti. Ramazanda uzun süre oruç tutulduğunu anımsatan Meriç, "Deva-i misk helvası sahurda ve iftarda bir kaşık yendiği zaman hem insana dinçlik hem ferahlık hem de huzur veriyor. Çünkü bu lezzetler yüzyıllardır denenmiş ve faydası görülmüş tatlar." dedi.