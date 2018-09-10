MAGAZİN

Edis'in yeni imajına ünlü isimden şaşırtan yorum: Yuh!..

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Edis Görgülü imajını değiştirdi! Edis'in yeni saçlarını gören ünlü isimler Edis'i yorum yağmuruna tuttu

Edis'in yeni imajına ünlü isimden şaşırtan yorum: Yuh!..

Genç şarkıcı Edis Görgülü imajını değiştirdi ve yeni halini takipçileriyle paylaştı. Saçlarını 3 numara yapan Edis'e yonum yağdı.

Giydiği renkli ve desenli gömlekleerle beğeni toplayan şarkıcının saçlarını niye kestirdiği ise bilinmiyor.

KISA SAÇLARI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Genç şarkıcının saçlarını kısacık kestirmesi kimi hayranları tarafından çok beğenilse de kimileri tarafından beğenilmedi.

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Edis'in yeni saçlarını gören eski Survivor yarışmacısı Ece Begüm Yücütan, "Yavrum benim be" yorumunu yaparken yeni single çıkaran Serel Yereli ise "Yuh hayvan" yorumunu yaptı.

Bunun yanı sıra popçu Gülşen, YouTuber Berkcan Güven, Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic de yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
edis Edis Görgülü Serel Yereli

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