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Edis: Türk olduğumu öğrenince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

Edis, Saba Tümer’in Instagram’da yaptığı canlı yayına katıldı. Dünyaca ünlü müzik şirketi Warner Music’le albüm için kontrat imzalandığını belirten şarkıcı, “Bu dönemlerde albüm için New York’ta kampa girecektim. Basın toplantısı yapılacak, dünyaya duyurulacaktı. Ama korona oldu” dedi.

Edis: Türk olduğumu öğrenince...

Karantina günlerinde “Perişanım” adlı yeni şarkısını çıkaran Edis, Saba Tümer’in Instagram hesabındaki canlı yayına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü şarkıcı, ilk şarkısı piyasaya çıktığında babasıyla yaşadığı ilginç bir diyaloğu sevenleriyle paylaştı:

“Şarkım ilk çıktığında toplu taşımaya binecektim. Babama ‘Ben binemem, şarkım çıktı’ dedim. Babam, ‘Ne diyorsun şimdiden sen’ diye çıkıştı. ‘Haklısın baba’ dedim. Tabii çocuktum o zamanlar.”

TÜRK OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE ŞAŞIRIYORLARDI

İngilizce albümü için gittiği Los Angeles’ta yaşadıklarını anlatan Edis, “Los Angeles’ta komik bir çocuk gördüm kendimde. Beni İtalyan ya Yunan sanıyorlardı. Türk olduğumu öğrenince şaşırıyorlardı. Ünlü müzik prodüktörlerinin stüdyolarına gittim, mesajlar attım. Adamlar sonunda ‘Tamam’ dediler. O süreçte hiç durmadım. Bir şekilde deli kanla insanların bünyelerine girdim” dedi.

Dünyanın en önemli müzik şirketlerinden Warner Music’le albüm için ön kontrat imzalandığını belirten Edis, “Aralıkta askerliğimi yaptım. Asker dönüşü Londra’ya gittim, bir hafta kontrat süreci sürdü. Tam bu dönemlerde albüm için New York’ta kampa giriyordum. Basın toplantısı yapılacak, dünyaya duyurulacaktı. Ama korona oldu, albümde askıda şu an” diye konuştu.

YouTube’ta izlenme sayılarının manipüle edildiğini iddia eden Edis “Şarkım, 1 milyon olunca neden teşekkür edeyim ki? Rakamların manipüle edildiğini biliyoruz. Ben hiç yapmadım ama yapanlar var eminim” dedi.


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edis, Edis sabah tümer,

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