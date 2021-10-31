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Edis, Zeynep Bastık ile ettiği dans hakkında konuştu: Çok üzüldüm!

31.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Edis, meslektaşı Zeynep Bastık ile sosyal medyanın gündemine oturan dans videosuyla ilgili sessizliğini 'Pazar Sürprizi' için bozdu. Konuyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, "Her şeyden önce biz Zeynep’le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim... Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm " ifadelerini kullandı

Edis, Zeynep Bastık ile ettiği dans hakkında konuştu: Çok üzüldüm!

Şarkıcı Edis, Show TV’den Ömür Sabuncuoğlu’na röportaj verdi. Ünlü popçu merak edilenlerini anlattı.

"KENDİMİ YAZARAK İFADE EDİYORUM"

İlk şarkı sözünü 10 yaşında yazdığını söyleyen Edis, kendisini yazarak ifade ettiğinin altını çizdi. Hala söyleyemediği şeyleri yazdığı bir günlüğü olduğunu belirten ünlü popçu, ileride bu yazılarını kitap haline dönüştürmeyi düşündüğünü açıkladı.

"POPÜLER BİR ÇOCUKTUM"

Gençlik yıllarında okulun popüler, başarılı ama biraz da haşarı çocuğu olduğunu itiraf eden Edis, "Disiplin cezalarım vardı ama iyi bir öğrenciydim. Müzisyenlik hep çocukluk hayalimdi. Piyanoyla başladığım müzikte hayallerim oldu. Ayna karşısında Justin Timberlake taklitleri yaptığım zamanları hatırlıyorum." dedi.

O zamanlar Türkçe pop dinlediğini de belirten Edis, "Hande Yener'in 'Kelepçe' şarkısının yer aldığı 'Apayrı' albümünü koşa koşa aldığımı hatırlarım. Tarkan, Kenan Doğulu gibi birçok isme hayrandım ama hayalim Ozan Çolakoğlu'yla tanışmak ve çalışmaktı. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"TOYLUK DÖNEMLERİM GERİDE KALDI"

Ömür Sabuncuoğlu'nun "30 yaş senin için ne ifade ediyor?" sorusu üzerine artık acemiliği üzerinden attığını ifade eden Edis, "Toyluğumu geride bıraktığım bir yerdeyim. Artık acemiliği atlattım. Hem çok genç hem de tecrübeli hissettiğim bir dönemdeyim." yanıtını verdi.

"EUROVISION'U YURT DIŞI İÇİN İSTEDİM"

Eurovision'a katılma hayalinin eskiden beri var olduğunu söyleyen Edis, "Yurt dışında müzik yapmayı isteyen biriyim. Şu an geldiğim noktada Eurovision olsa da olmasa da yurt dışı planımız var ama Eurovision'a da katılmak isterdim. Bence orda olmalıyız. Çünkü orada ülkesini izleyerek müziğe başlayan çok sayıda genç var." dedi.

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"ÇOK ÜZÜCÜ BİR HAL ALDI"

Meslektaşı Zeynep Bastık'la yaptığı dansla ilgili ilk kez bu kadar net ve açık konuşan ünlü popçu, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL HAYATIMI GÖZLER ÖNÜNDE YAŞAMAK İSTEMEM"

Aşk konusundaki soruya samimiyetle yanıt veren Edis, "Aşkın çok fazla tarifi var. Katı, sıvı ve gaz halleri var mesela. Aşk şu an benim için güzel anılar demek. Kalbim boş ve bunu konuşmaktan utanıyorum." dedi.

Bir gün aşık olursa bunu gözler önünde yaşamak istemediğini belirten şarkıcı, "Paylaşınca yük oluyor. Aşkı paylaştığında ayrılığı da paylaşmak zorunda kalıyorsun bu da ağır bir yük." şeklinde konuştu.

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Zeynep Bastık
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