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Ediz Hun: Türkan Şoray bende her zaman farklı bir duygu yaratır

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.05.2020 15:17 | Son Güncelleme

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ediz Hun, sosyal medyada yayınlanmaya başlayan 'Eskimeyen Dostlar' isimli programın ilk konuğu oldu. Hun, bu zamana kadar 24 filmde rol aldığı meslektaşı Türkan Şoray'dan övgüyle bahsetti.

Ediz Hun: Türkan Şoray bende her zaman farklı bir duygu yaratır

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ediz Hun, katıldığı bir programda kendisin hakkında özel açıklamalarda bulundu. Hun, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatırken hayatını konu alan bir kitap yazdığını şu sözlerle ifade etti, “10 Mart'tan bu yana Büyükada'da ikamet ediyorum. Bahçeyle uğraşıyorum, bitkilerle ilgileniyorum. Kaidelere uyuyoruz. Ben bilimsel vakit geçiriyorum. Çok hareketli ve araştırmacıyım. Teleskopla yıldızlara bakarım, mikroskopla böceklere bakarım. Annem de çok atak bir insandı. Dünyayı dolaştı, turlarla kitaplar yazdı. Ben de kendi hayatımla ilgili bir kitap hazırlığı içindeyim. Anılarım, fotoğraflarım olacak içinde. Yazın bunun çalışmasını tamamlamış olacağım”

“TÜRKAN ŞORAY’IN YERİ AYRI”

Yeşilçam yıllarından da bahseden Ediz Hun, “Geçmişte her kadın oyuncuyla oynamışımdır. Ama sevgili Türkan (Şoray) bende farklı bir duygu yaratır her zaman. Türkan da ‘Ben en fazla filmi seninle çektim' dedi. 24 filmimiz var” dedi.

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