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Efsane Cuma nedir? Black Friday nedir? Efsane Cuma ne zaman başlıyor?

okan.akin okan.akin
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Alışveriş çılgınlığı olarak bilinen "Efsane Cuma, Black Friday" için geri sayım başladı. E-Ticaret sitelerinde yapılacak alışverişlerde özellikle yüzde 80'e varan indirimler yapılmaktadır. Peki Black Friday ne zaman 2019? Bugün başlıyor mu? Hangi mağazalar indirim yapıyor? Kullanıcılar 'Efsane Cuma nedir? Black Friday nedir? Efsane Cuma ne zaman başlıyor?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte yanıtı...

Efsane Cuma nedir? Black Friday nedir? Efsane Cuma ne zaman başlıyor?

Black Friday ne zaman 2019? Bugün başlıyor mu? Hangi mağazalar indirim yapıyor? soruları alışveriş meraklıları tarafından sıkça araştırılıyor. Black Friday (Kara Cuma, Efsane Cuma) için Türkiye'de de pek çok marka kampanya düzenliyor ve ciddi indirimler yapılıyor. Türkiye'de firmalar çoğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. İşte Black Friday'a dair detaylar...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2019? BUGÜN BAŞLIYOR MU?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 29 Kasım 2019 tarihinde başlayacak. Fakat bazı e-ticaret siteleri Black Friday indirimlerine bu akşamdan itibaren başlayacak.

BLACK FRİDAY NEDİR, İSMİ NERDEN GELİYOR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

22 Kasım efsane Cuma indirimi başladı mı? Sorusu şu sıralarda arama motorları tarafında popüler olmaktadır. 2019’da Türkiye’de Efsane Cuma indirimleri bu sene 22 Kasım'da olacak. Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Efsane Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Yurtdışında Black Friday denilen Efsane Cuma indirimleri için heyecan dorukta.

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