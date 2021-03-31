Efsane müzisyen Lemmy Kilmister’in vasiyeti gereği külleri arkadaşlarına gönderildi

Headbanger’s Ball’ın eski sunucusu Riki Ractman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü müzisyen Lemmy Kilmister’in vasiyetinin önemli bir bölümü ortaya çıktı. Kilmister’in ölümünden sonra yakılmak istediği ve küllerin yakın arkadaşlarına dağıtılmasını talep ettiği vasiyetinin bir parçası olarak açıklandı. Vasiyetle ilgili bu detaya sosyal medya paylaşımında yer veren Rachtman, “Ölümünden önce Lemmy, küllerinin kurşun kovanlarına doldurulduktan sonra yakın arkadaşlarına gönderilmesini vasiyet etmişti. Bugün bana bir kurşun gönderildi ve kelimenin tam anlamıyla gözyaşlarına boğuldum. Teşekkürler Motörhead” notunu ekledi.

Little Punk People’a Lemmy ile olan dostluğu ve kurşun kovanının kendisine nasıl ulaştığı konusunda da bilgi verdi. Lemmy Kilmister ile sahibi olduğu gece kulübü sayesinde tanıştığını ve MTV’deki programı aracılığı ile de dostluklarını ilerlettiğini söyledi. Küllerin bulunduğu kurşunların eline geçmesi hakkında ise isimsiz bir kargo aldığını ve kutuyu açtığı zaman kurşunu gördüğünü söyledi. Üzerinde ‘Lemmy’ yazan kurşun hakkında ilk başta Lemmy’nin sahnede taktığı kemerinden bir parça olduğunu sandığını ancak beraberindeki mektubu okuduğu zaman Lemmy’nin vasiyetini öğrendiğini söyledi.

Motörhead’in kurucusu, bassçısı ve aynı zamanda vokalisti olan Lemmy Kilmister, 28 Aralık 2015’te kanser nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetmişti.



