“Kuştepe’nin turizm elçisi” köyünü fotoğrafçılar için cazip hale getiriyor

Kuştepe Köyü’nde yaşayan köy sakinlerinin "turizm elçisi" dediği Gürses, bölgenin ve köyünün tanıtımı için yaklaşık 4 yıl önce Pavli Atölyesi'ni kurdu. Atölyede fotoğraf tutkunları için çalışmalar yürüten Gürses, geçen yıl 370 nüfuslu köyüne yaklaşık 15 organizasyonda binden fazla fotoğrafçının gelmesini sağladı. Gürses, periyodik aralıklarla farklı obje ve konularla fotoğrafçılar için konseptler oluşturuyor. Kimi zaman bağ bozumu, kimi zaman kına gecesi, kimi zaman hasat canlandırması konseptleri düzenleyen Gürses, bu kez yıkılan evlerin asırlık pencere çerçevelerinden "Geçmişten Geleceğe" adlı tema oluşturdu. Gürses, konsepti için yıkılan evlerden topladığı çerçeveleri aslına uygun olarak onardı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak 20 fotoğraf sanatçısının katıldığı etkinlikle, köyün kızları da tanıtım amacıyla modellik yaptı. Yöresel kıyafetleri ile modellik yapacak olmanın heyecanını yaşayan köy sakinleri, makyajları için önce aynanın karşısına geçti daha sonra da fotoğraf çekimi için asırlık pencerelerin.

"ASIRLIK ÇERÇEVELERİMİZLE GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ" Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, AA muhabirine, köyünün tanıtımı amacıyla etkinlikler düzenlediğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle bir süredir etkinlik yapamadıklarını ve bu süreçte yeni konsept arayışına girdiğini belirten Gürses, pencereler ile oluşturduğu konseptin, fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini ifade etti. Düzenlediği etkinliğe çok sayıda katılımcının başvurduğunu ancak salgın tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda sanatçıyı davet etmek zorunda kaldığını anlatan Gürses, "Baharın gelişiyle birlikte içimizde o coşkuyu o enerjiyi sanatla buluşturarak bir etkinlik organize ettim. Geçtiğimiz yıl da buna benzer etkinlikler gerçekleştirdik. Baharın gelişi, ovaların yeşermesi, çiçeklerin açması ve leyleklerin gelişini kutlarken aynı zamanda eski toprak evlerden çıkan pencereleri de değerlendirdiğimiz çalışma ile tiyatral bir görünüm kazandırdık" şeklinde konuştu. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve İzmir gibi illerden fotoğraf sanatçılarının etkinliğe katılım sağladığını anlatan Gürses, aynı etkinliği gelen ilgiye göre yeniden düzenleyebileceğini ifade etti.