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Efsanelere konu olan 'kara panter' 110 yıl sonra ilk kez görüntülendi

BBC BBC
13.02.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kenya'da, 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez siyah leopar görüntülendi. 'Kara panter' olarak da bilinen son siyah leopar 1909'da Etiyopya'da görüntülenmişti.

Efsanelere konu olan 'kara panter' 110 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Efsanelere konu olan bu hayvanlar, albinizmin zıttı olan melanizm nedeniyle bu renkte. Aşırı miktarda melanin pigmenti nedeniyle hayvanlar zifiri siyaha dönüşüyor.

Siyah leoparın fotoğraflarını, İngiliz doğal yaşam fotoğrafçısı Will Burrard-Lucas, Laikipia Doğal Yaşam Kampı'nda çekti.

Burrard-Lucas blogunda bölgede siyah leopar görüldüğü yolundaki haberlerden sonra, hayvanı gören kişilerle konuştuğunu ve izleri takip ettiğini yazdı.

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'BİRKAÇ GÜNÜMÜ ALDI'

Uzaktan kumandalı, hareket sensörlü gece tuzak kamerası sistemi 'camptraptions'ı kurarak beklemeye başladığını belirten Burrard-Lucas, birkaç günlük düş kırıklığından sonra hayvanı fotoğraflamayı başardığını belirtti.

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Burrard-Lucas "Son seferde, yine fazla bir şey beklemeden fotoğrafları tarıyordum. Zifiri karanlık içinde bir çift göz bana bakıyordu. Sonunda hayvanın fotoğrafını çekmiştim. Hayalimi gerçekleştirdiğimi anlamam birkaç günümü aldı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
kara panter efsane 110 yıl Kenya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aferin
Zifiri siyah değil.Dikkatlice Yakından bakılırsa üzerlerindeki benekler belli oluyor.Sadece uzaktan bakılınca simsiyah gözüküyorlar bu leoparlar.Bu yüzden kara panter denilmiş...
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