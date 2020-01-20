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  4. Eftelya Nur Öktem'den şoke eden Selami Şahin itirafı

Eftelya Nur Öktem'den şoke eden Selami Şahin itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Ünlü radyocu Eftelya Nur Öktem katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla olay oldu. Kendisine ünlü isimlerden mesaj yağdığını anlatan Öktem Selami Şahin itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan ünlü radyocu Eftelya Nur Öktem, Rafet El Roman'ın ona DM'den yazmasını ifşa etmesiyle konuşulmuştu. Bu tip olaylarla sık sık karşılaştığını söyleyen Eftelya, yine çok şaşırtacak bir isimle gündeme bomba gibi düştü.

Eftelya Nur Öktem açıklamasında Rafet El Roman'ı attığı mesajlar yüzünden engellediğini de açıkladı. Ancak ünlü radyocunun en bomba açıklaması Selami Şahin hakkındaki iddiasıydı.

Şarkıcı Selami Şahin'den mesajlar aldığını ve ona yakışmayacak tavırlar sergilediğini iddia etti. Selami Şahin'in adını vermeden olayı anlatan Eftelya, kısa süre sonra gelen tahminler üzerine bu kişinin o olduğunu açıkladı.


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